تراجع أسعار الذهب والفضة

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب والفضة اليوم من مستويات قياسية مرتفعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية مع تزايد التوقعات بخفض آخر كبير لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، فيما تترقب الأسواق تقريراً مهماً عن التضخم للحصول على مؤشرات إضافية.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 2673.21 دولاراً للأوقية، ليظل دون أعلى مستوى على الإطلاق، والذي سجله في الجلسة الماضية عند 2685.42 دولاراً، أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فبلغت 2695.80 دولاراً، فيما هبطت الفضة قليلاً في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة إلى 31.93 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو 12 عاماً عند 32.71 دولاراً قبل يوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1001.54 دولار، والبلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1035.75 دولاراً.

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