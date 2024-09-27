الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء مائلة للبرودة على المرتفعات الجبلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، ويكون معتدلاً ليلاً بشكل عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق، ويكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، ويكون معتدلاً ليلاً ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الجمعة السبت الأحد دمشق 35 / 20 35 / 20 33/ 19 القنيطرة 29 / 18 30 / 19 27 / 17 درعا 34 / 19 34 / 18 31 / 17 السويداء 32 / 19 32 / 18 29 / 17 حمص 32 / 18 34 / 18 30 / 17 حماة 35 / 18 36 / 19 33 / 17 الحسكة 36 / 20 35 / 21 34 / 20 اللاذقية 29 / 22 29 / 22 28 / 23 طرطوس 30 / 21 30 / 20 29 / 19 حلب 34 / 19 34 / 18 33 / 17 إدلب 34 / 18 35 / 18 31 / 17 دير الزور 36 / 22 37 / 23 36 / 21 الرقة 36 / 21 36 / 22 34 / 20

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