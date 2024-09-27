الدفاعات الروسية تسقط 9 مسيرات أوكرانية غرب البلاد

موسكو-سانا

أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 9 مسيرات أوكرانية جنوب غرب البلاد، فيما حررت القوات المسلحة الروسية بلدة ليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكر موقع قناة روسيا اليوم أن الدفاعات الروسية أسقطت 9 مسيرات أوكرانية 6 منها فوق مقاطعة روستوف و3 فوق مقاطعة بيلغورود جنوب غرب البلاد.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة ليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بعد أن كانت حررت أمس بلدة أوكراينسك في الجمهورية.

وقالت الوزارة في بيان: إن وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف هنأ قيادة وأفراد لواء البندقية المنفصل 114 على تحرير البلدتين من قوات العدو، مشيراً إلى أن اللواء 114 ينفذ مهام قتالية في أصعب المناطق، وأن مقاتليه “يظهرون أمثلة على الشجاعة والإقدام، ويهزمون العدو بشكل حاسم على أرض دونيتسك”.

بدوره أعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي أن القوات المسلحة الروسية وصلت إلى مشارف مدينة غوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت أمس أن وحدات من قوات “المركز” الروسية حررت بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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