السوداني: إيقاف الهجمة الوحشية الإسرائيلية على غزة ولبنان مسؤولية الجميع ولا سيما مجلس الأمن

نيويورك-سانا

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان مسؤولية الجميع، وبالدرجة الأولى مجلس الأمن الذي فشل بتحقيق أهم أهدافه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

ونقلت وكالة واع للأنباء عن السوداني قوله في كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 79 في نيويورك أمس: “يتعرض الشعب الفلسطيني لاعتداءات متواصلة من قوة عسكرية محتلة تهجر الملايين وتقتل الآلاف وتمارس جريمة التجويع الجماعي لإبادة هذا الشعب دون أن تواجه أي إجراءات رادعة، حيث لم يلتزم المجتمع الدولي أو أي من أعضائه بمسؤولية الحماية وفق القانون الدولي”.

وأضاف السوداني: “لقد شهدنا في لبنان حملة إسرائيلية وحشية للقتل العشوائي واستخدام التكنولوجيا لتنفيذ التفجيرات عن بُعد، دون اكتراث للمدنيين العُزّل”.

وتابع: “نعرب عن وقوف العراق حكومة وشعبا مع لبنان وهو يواجه عدواناً يسعى إلى إغراق المنطقة بصراعات سبق وأن حذّرنا منها، وسنمضي بتقديم المساعدات لتجاوز آثار هذه الاعتداءات”.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن “النظام الدولي يواجه امتحاناً صعباً يهدد وجوده، ويجعله عاجزاً عن تحقيق أهدافه، ومنها الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين وحقوق الإنسان، حيث نشهد اليوم سوابق لخرق المواثيق والأعراف الدولية، ويتم تحييد المؤسسات الدولية المعنية بإدارة العلاقات الدولية وتنظيمها وتعزيز السلم والاستقرار.

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