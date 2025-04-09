العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته الهمجية على البلدات والقرى اللبنانية

بيروت-سانا

واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته الإرهابية على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: إن الطائرات الحربية للعدو الإسرائيلي نفذت منذ منتصف الليل عدواناً جوياً واسعاً، حيث شنت سلسلة غارات عنيفة تركزت على مدينة النبطية، ولا سيما محيط الجبانة وحي المشاع وحي الجامعات وحي البياض.

كما استهدفت الغارات المعادية سهل الميدنة في كفررمان، وتعرضت بلدات حومين الفوقا، كفررمان، شوكين، زوطر الغربية، ميفدون لغارات جوية متتالية طالت أيضاً النبطية الفوقا وكفرتبنيت وحي البركة، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات بين المدنيين.

وفي قضاء صور، أغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة جويا، كما سمع نحو الثانية من فجر اليوم دوي غارتين، استهدفت الأولى مبنى في سهل بلدة دورس، ما أدى إلى احتراق شاحنة في المرآب وتضرر المبنى، والغارة الثانية قصفت مبنى عند مفترق بلدة إيعات، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل تمكنت فرق إطفاء الدفاع المدني من إخماده بعد عمل متواصل استمر حوالي 4 ساعات، وبالتزامن استمر طيران الاستطلاع المعادي في التحليق فوق أجواء مدينة بعلبك وقرى القضاء.

بدوره أعلن الجيش اللبناني على حسابه في منصة “إكس” أن وحدات مختصة تابعة له ستقوم بين الساعتين التاسعة والـ 12 من صباح اليوم بتفجير أجسام مشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على دفعات عدة في منطقة كوستا برافا- الشويفات.

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