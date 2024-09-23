وكالات أممية ودولية: ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة

نيويورك-سانا

أكد رؤساء العديد من الوكالات الأممية والدولية ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية المروعة والكارثة الإنسانية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

ودعا رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الأممية في بيان لهم مساء اليوم أوردته وكالة وفا الفلسطينية إلى وقف إطلاق نار مستدام وفوري وغير مشروط بشكل عاجل باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الفلسطينيين وإنقاذ الأرواح في القطاع المنكوب.

ولفت المسؤولون إلى أن أكثر من 41 ألف فلسطيني استشهدوا في غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي أغلبيتهم من النساء والأطفال وفي بعض الأحيان أسر بأكملها بينما أصيب أكثر من 95 ألف فلسطيني سيحتاج ربعهم إلى إعادة تأهيل ورعاية متخصصة مدى الحياة محذرين من أن أكثر من مليوني فلسطيني يفتقرون إلى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة في حين يحوم خطر المجاعة على غزة.

وطالب المسؤولون زعماء العالم باستخدام نفوذهم لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وأحكام محكمة العدل الدولية من خلال الضغط الدبلوماسي والتعاون في إنهاء الإفلات من العقاب.

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