حكاية حلبية… معرض تشكيلي في ثقافي “أبو رمانة”

دمشق-سانا

أقامت مديرية الثقافة في دمشق معرضاً فنياً متنوعاً حمل عنوان “تفاصيل.. حكاية حلبية” للفنانين عبد الرحمن عاشور، وغنوة حوري وذاك في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة.

وتضمن المعرض عدة أنماط فنية منها لوحات فن تشكيلي، جسدت حلب وتراثها، إضافة لمجسمات ورقية وأعمال يدوية.

وعن المعرض تحدثت الفنانة التشكيلية والمهندسة غنوة حوري لمراسل سانا: قدمنا خلال المعرض أعمال لمجسمات ورقية، ولم ننسَ حلب وتراثها وقلعتها وحاراتها حيث قمنا أيضاً بتجسيدهم بعدد من اللوحات، مشيرة إلى أنها تحضر للقيام بتجسيد لحارات دمشق ورقياً بمجسمات ثلاثية الأبعاد.

وبينت حوري أنه من ضمن الأعمال المعروضة مجسمات لشخصيات كرتونية استهدفت من خلالها الأطفال ليحاكي المعرض كل الأذواق والأعمار، والغاية الرئيسية منه هو الحفاظ على التراث السوري ونشره أيضاً في كل العالم.

يذكر أن المعرض مستمر ليوم الخميس المقبل.

مجد عبود

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