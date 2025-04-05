الرموز والدلالات البصرية في الأبواب الدمشقية… محاضرة في ثقافي “أبو رمانة”

دمشق-سانا

أقامت مديرية الثقافة بدمشق بالتعاون مع جمعية أصدقاء دمشق محاضرة بعنوان “الرموز والدلالات البصرية في الأبواب الدمشقية” للمصور الفوتوغرافي أنطون مزاوي في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة.

وعن المحاضرة أوضح مزاوي لمراسل سانا، أنه عمل من خلال البحث الذي عمره “حوالي 19 عاماً” على تفكيك العديد من الرموز الموجودة على دقاقات الأبواب الدمشقية، مبيناً أن هذه الرموز والدلالات الموجودة على دقاقات الأبواب ناجم عن ثقافة عميقة كانت موجودة عند السوريين، ولا تعد مجرد كونها رسوماً هندسية، فمنها ما يرمز للكواكب ولحركة النجوم، كما تروي منها قصصاً وأساطير سورية، بالإضافة إلى وجود العديد منها تحمل أبعاداً دينية، وهذا ما يدل على المخزون الفكري والثقافي وانفتاح أسلافنا على الآخر، ما يدل على حجم الوعي لديهم.

وأشار المزاوي أن هذه الصناعة والرموز المنحوتة على النحاس بهذه الدقة تكشف عن أن السوريين كانوا متقدمين علمياً من ناحية القدرة على تطويع المعادن والرسم عليه بهذه الطريقة الدقيقة.

مجد عبود

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