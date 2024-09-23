“ظلال بلاد الشام”… معرض تشكيلي يحاكي أحداث فلسطين المحتلة

دمشق-سانا

حاكى المعرض الفردي الأول للفنانة التشكيلية جمانة مرتضى أحداث السابع من تشرين الأول، وحمل روح الهوية والانتماء لقضايا الشعوب المقاومة وحقها في الدفاع عن وجودها.

المعرض المستمر حتى الثاني من تشرين الأول القادم واستضافته صالة “أرت هاوس” بدمشق يتضمن 17 لوحة بأحجام ومجموعات وتكوينات لونية مختلفة؛ يأخذ المتلقي في رحلة عبر مشاعر مختلفة ما بين أمل ونصر وتفاؤل وحزن انعكست ظلالها على ألوان وتكوينات اللوحات.

وقالت الفنانة التشكيلية مرتضى في تصريح لـ سانا: كفتاة تعيش في هذا الوقت والمكان، حاولت من خلال معرض “ظلال بلاد الشام” أن أعبر عن مشاعري تجاه ما يحدث في غزّة وأصدائها على بلادنا وعلى نفوسنا، حيث كل جزء وكل بقعة من البلاد تؤثر وتتأثر بالأحداث، وتبقى هذه الأرض حيّة وملوّنة من خلال اللّوحة، فهي مساحتنا المشتركة التي تنبت منها بذور الولادة الجديدة مع كل تحدٍّ.

ويذكر أن الفنانة جمانة مرتضى خريجة كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق عام 2021 قسم الرسم والتصوير.

مريم حجير

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