الخارجية الصينية: واشنطن تسعى لتكريس هيمنتها على منطقة المحيطين الهندي والهادئ

بكين-سانا

استنكرت وزارة الخارجية الصينية التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال القمة الرباعية مع اليابان والهند وأستراليا، والموجهة ضد الصين، مؤكدة أنها تهدف إلى الحفاظ على الهيمنة الأمريكية على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة لين جيان في تصريحات صحفية أن الآلية الرباعية تعد أداة تستخدمها واشنطن لاستبعاد الصين وتكريس هيمنتها في المنطقة من خلال تضخيم ما تسميه التهديد الصيني، معتبراً أن ادعاء واشنطن بعدم استهداف الصين لا تصدقه حتى وسائل الإعلام الأمريكية، لأن محورها الأساسي في القمة يتعلق بالصين.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على وجوب ألا يستهدف التعاون بين الدول أي طرف ثالث أو يضر بمصالحه، مشيراً إلى أن إنشاء دوائر صغيرة مغلقة يقوض الثقة المتبادلة والتعاون بين دول المنطقة، ويتعارض مع اتجاه آسيا والمحيط الهادئ الساعي نحو السلام والتنمية.

وحول الوضع في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، أكد المتحدث باسم الخارجية الصيني مواصلة بلاده الدفاع عن سيادتها ومصالحها البحرية وفقاً للقانون، منبهاً إلى محاولات بعض الدول الخارجية للتدخل من خلال تشكيل تحالفات صغيرة وهادفة إلى تصعيد التوترات.

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