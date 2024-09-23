سورية تدين بأشد العبارات الهجوم الوحشي الإسرائيلي الجبان على الشعب اللبناني الشقيق بحماية وتواطؤ أمريكي

دمشق-سانا

أدانت سورية بأشد العبارات الهجوم الوحشي الجبان الذي يشنه العدو الإسرائيلي على الشعب اللبناني الشقيق، ما أدى إلى استشهاد المئات وإصابة الآلاف من المدنيين الأبرياء، مشددة على أن مثل هذه الأفعال الإجرامية ما كانت لتحدث لولا مظلة الحماية والتواطؤ التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: إمعاناً في حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها العدو الإسرائيلي على المنطقة، يواصل هذا الكيان الغاصب سفك دماء الأبرياء وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل يومياً، في سابقة لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً

لها.

فمنذ صباح هذا اليوم والعدو الإسرائيلي يشن عدواناً مستمراً على الشعب اللبناني الشقيق، حيث تقصف صواريخه وطائراته الحربية البشر والحجر، مستهدفةً الأبنية السكنية في مناطق الجنوب اللبناني، وسيارات الإسعاف، والمراكز الطبية، وسيارات المدنيين الأبرياء، ما أدى إلى استشهاد المئات منهم أطفالاً ونساءً، وإصابة أكثر من ألف شخص من المدنيين الأبرياء.

إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين وتستنكر بأشد العبارات هذا الهجوم الوحشي الجبان، وتشدد على أن مثل هذه الأفعال الإجرامية يجب أن تدان من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإنها تؤكد أنها ما كانت لتحدث لولا تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية، ومظلة الحماية التي توفرها للكيان الإسرائيلي، الذي يتصرف وكأنه فوق القوانين الدولية، وفوق ميثاق الأمم المتحدة، وبمنأىً عن أي محاسبة على أفعاله الشنيعة.

تعربُ الجمهورية العربية السورية عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذا العدوان الهمجي، وهي على ثقة بأن مقاومته لن تُكسر أو تحيد عن بوصلتها، وتحذّر من التبعات الخطيرة لهذا السعي الإسرائيلي لتصعيد الأوضاع وتوسيع دائرة العدوان في المنطقة.