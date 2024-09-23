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حرس الحدود الإيراني يقضي على إرهابيين اثنين جنوب شرق البلاد

2024-09-23

طهران-سانا

قضى حرس الحدود الإيراني اليوم على إرهابيين اثنين أثناء محاولة مجموعة إرهابية التسلل إلى البلاد عبر محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وقال قائد قوات الحرس العميد أحمد علي كودرزي في تصريح اليوم: “إن حرس الحدود لمدينة سيركان تمكن من الحصول على معلومات تفيد بمحاولة مجموعة إرهابية التسلل وتنفيذ عمليات تخريبية داخل البلاد، حيث تلقت ضربة قاصمة أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين ومصادرة كمية كبيرة من السلاح والعتاد العسكري كانت بحوزتهم.

وكانت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني أعلنت الجمعة الماضية القضاء على خلية إرهابية حاولت التسلل إلى أراضي إيران من حدود منطقة مريوان غرب إيران.

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