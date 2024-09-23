فوز حطين على الجيش والشعلة على الطليعة في افتتاح بطولة درع الاتحاد الأولى لكرة القدم

دمشق-سانا

انطلقت اليوم بطولة درع الاتحاد لكرة القدم الأولى بمشاركة أندية الدوري الممتاز.

ففي المباراة التي شهدها ملعب الصالة بطرطوس فاز حطين على الجيش بهدف دون رد سجله عبد الهادي دالي في الدقيقة التاسعة.

وفي اللقاء الذي جرى على ملعب الجلاء بدمشق فاز الشعلة على الطليعة بركلات الترجيح 4-5 بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بهدف لمثله.

وتستكمل منافسات الدور الأول غداً، فيلتقي على أرض ملعب الباسل بحمص الوثبة والكرامة، بينما يتواجه في دمشق وعلى أرض ملعب الجلاء الشرطة وجاره الوحدة.

وتلعب المباريات بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، علماً أن الأندية التي احتلت المراكز الأربعة الأولى في الموسم الماضي بالدوري الممتاز لا تلعب في الدور الأول، وإنما ستلعب في الدور الثاني مباشرة “الدور ربع النهائي”.

محمد الرحيل

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