دولغوف: روسيا تدين كل الأعمال العدائية والممارسات الإرهابية ضد المدنيين بأي وسيلة كانت وفي أي مكان

موسكو-سانا

أكد عضو مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية المفوض السابق لوزارة الخارجية الروسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون كونستانتين دولغوف أن بلاده تدين كل الأعمال العدائية والممارسات الإرهابية ضد التجمعات المدنية بأي وسيلة كانت.

وقال دولغوف في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم: ” إن قضية الشرق الأوسط أصبحت منذ زمن بعيد عقدة لجملة من القضايا التي تتطلب الحل السريع والعادل والمنصف”، مشيراً إلى وجود قرارات من مجلس الأمن الدولي تدعمها روسيا لإيجاد حل للصراع في المنطقة.

وأعرب دولغوف عن أسفه من أن حل قضية الشرق الأوسط كان ولا يزال منذ سنوات عديدة معلقاً بسبب سياسة الولايات المتحدة ونهجها في المنطقة، علماً أنها وافقت على العديد من قرارات الأمم المتحدة، ولكنها لا تتخذ أي خطوات عملية لتنفيذ إرادة المجتمع الدولي، بل على العكس من ذلك تنتهج سياسة التفرد بقراراتها الرافضة عملياً لأي حل لا يكون من صنعها، ما يزيد تعنت “إسرائيل” وعربدتها في الشرق الأوسط.

وأشار دولغوف إلى أن نهج الولايات المتحدة والغرب الجماعي في “المعاداة لروسيا” يشكل حلقة رئيسية حتى في حل قضية الشرق الأوسط منذ أن بدأت هذه القضية تتخذ أبعاداً دوليةً، مشدداً على أنه لا بد من العودة لمسألة التسوية المبنية على أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة والتي أيدها المجتمع الدولي بأغلبيته المطلقة.

وأوضح دولغوف أن روسيا تؤيد السير في هذا الاتجاه لحل قضية الشرق الأوسط وتحقيق الاستقرار فيها، في حين تماطل الولايات المتحدة وبلدان الغرب الجماعي في وضع نقطة النهاية لهذه القضية المزمنة وتتاجر بدماء سكان المنطقة وتعتدي على سيادة الدول التي ترفض الانصياع للحلول الغربية.

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