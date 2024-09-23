إيران تدين بشدة العدوان الإسرائيلي والجرائم التي يرتكبها بحق اللبنانيين الأبرياء

طهران-سانا

أدانت الخارجية الإيرانية بشدة الاعتداءات الجوية الإسرائيلية التي يشنها الكيان الصهيوني المعتدي على مختلف المناطق السكنية في جنوب لبنان ومقتل وإصابة المئات من أبناء هذا البلد الأبرياء.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم قوله: إن هذه الاعتداءات الجنونية لم تكن لتتم وتستمر لولا الصمت الدولي إزاء جرائم النظام الصهيوني المتواصلة منذ العام الماضي، حيث يواصل سياسة الإبادة الجماعية في فلسطين ولبنان.

واعتبر كنعاني استمرار جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين وتوسيع نطاق هذه الجرائم إلى لبنان مثالاً واضحاً على التهديد الخطير للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، داعياً إلى تحرك فوري من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف هذه الجرائم.

وانتقد كنعاني دعم الولايات المتحدة وبعض الغربيين للكيان الصهيوني، وحذر من استمرار جرائم هذا الكيان المجرم ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة توسيع نطاق الحرب إلى المنطقة برمتها، كما حذر من التبعات الخطيرة للمغامرة الجديدة للصهاينة في لبنان.

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