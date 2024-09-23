في ختام العرض الوطني العاشر وكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية… الخيول السورية تتألق بجمالها وعراقتها

ريف دمشق-سانا

ثلاثة أيام من المنافسة على مضمار نادي سيف الشام للفروسية بريف دمشق جمعت عشاق الفروسية ببطولتي العرض الوطني السوري العاشر التي أقامتهما الجمعية السورية للخيول العربية، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

الحماس والإثارة كانا العنوان الأبرز للبطولتين اللتين جرت منافساتهما على عشر فئات لكل منهما على حدة، توزعت على الأمهار والمهرات والأفراس والأحصنة ولأعمار محددة، وجميع الخيول مسجلة في كتب الأنساب المعتمدة للخيل العربية الأصيلة.

وفي التفاصيل فقد فاز ببطولة كأس الإمارات العالمي لفئات المهرات والأمهار والأفراس والأحصنة على التوالي، المهرة أميرة لمالكها آدم بيروتي، والمهر تيم السيد حسن لخالد السيد حسن، والفرس حلا الزيناتي لهدى خيتي، والحصانان أدهم الفهد لباسل ملحان وعز العز لخلدون الزعبي.

وفي بطولة العرض الوطني العاشر انتهت المنافسات بفوز المهرة أميرة لمالكها آدم بيروتي، والمهر غازي لباسل جدعان والفرس رنا الأبابيل لمحمد زهير دركزلي، والحصانين جوهر وكنز الخير لباسل جدعان ومربط الخير.

ويتضمن كأس الإمارات العالمي لجمال الخيول العربية عدداً من البطولات، ثلاث منها تقام في أوروبا واثنتان في إفريقيا وبطولة في أمريكا الشمالية وأخرى في أمريكا الجنوبية وواحدة في أستراليا، وبطولتان في الشرق الأوسط، وتم اعتماد كأس الإمارات من قبل المنظمة العالمية لجمال الخيل العربية “ايكاهو” العام الماضي، بهدف دعم البطولات الدولية حول العالم وتشجيع مربي الخيول العربية على المشاركة بخيولهم وتحضيرها بما يضمن الاستمرار بتربية الخيول العربية والتوسع بإنتاجها.

الدكتور طارق عبد الرحيم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة قال في تصريح لـ “سانا”: “دخول كأس الإمارات لسورية خطوة على طريق العالمية، وهي تسهم بسرعة انتشار الخيول العربية السورية إلى دول العالم من خلال نقل وقائع العرض على العديد من المواقع المتخصصة بالفروسية”، مضيفاً: إن الحكام الأجانب والعرب الذين أشرفوا على تحكيم البطولة أعجبوا بمستوى التنظيم وبجودة العرض والمستوى الفني العالي للخيول المشاركة.

المهندس محمد الوادي مدير الجمعية لفت إلى الجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح بطولتي العرض وكأس الإمارات اللتين أقيمتا وفق قواعد منظمة الايكاهو وهي المنظمة العالمية المعنية بجمال الخيول العربية، مبيناً أنه شارك بمنافسات كأس الإمارات 98 جواداً، وفي العرض الوطني 96 جواداً.

وعبر عدد من حكام البطولة عن سعادتهم لإقامة كأس الإمارات في سورية الذي سيسهم في التوسع بانتشار الخيول العربية السورية إلى مختلف دول العالم، مبدين إعجابهم بمستوى الخيول السورية جمالاً وقوة ومتوقعين لها مزيداً من التطور في قادمات الأيام.

ونظمت الجمعية بطولة العرض التاسع عام 2022، بينما تم تنظيم العرض الثامن عام 2019 بعد النسخة السابعة التي جرت عام 2018، وقد نظمت الجمعية ستة عروض قبل عام 2011 .

محمد الرحيل

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