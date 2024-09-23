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روسيا تدعو إلى رفض ادعاءات أوكرانيا بالحق في بحري آزوف والأسود

2024-09-23

لاهاي-سانا

دعا رئيس الوفد الروسي لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية غينادي كوزمين المجتمع الدولي إلى رفض جميع ادعاءات أوكرانيا بشأن الحقوق في بحري آزوف والأسود، مؤكداً أنها تخرج عن نطاق اختصاص التحكيم لدى المحكمة.

ونقلت وكالة تاس عن كوزمين قوله خلال جلسة استماع في المحكمة: “إن جميع ادعاءات أوكرانيا لا أساس لها من الصحة وتخرج عن نطاق اختصاص التحكيم ويجب رفضها بالكامل”.

وأشار كوزمين إلى أن الاتفاقية محل التحكيم لا تنظم المياه الداخلية إلا في ظروف محدودة للغاية، موضحاً أن بحر آزوف ومضيق كيرتش هما من هذه المياه الداخلية وهو ما تؤكده ممارسات روسيا وأوكرانيا على حد سواء، حيث يخضعان للاتفاقيات الثنائية بينهما ولم تعترض روسيا أو أوكرانيا أو أي دولة ثالثة من قبل على الأساس القانوني التاريخي للواقع الموجود على الأرض.

وأضاف كوزمين: “لذلك اعترفت أوكرانيا نفسها رسمياً مراراً وتكراراً بالوضع الداخلي والتاريخي لبحر آزوف ومضيق كيرتش سواء في المعاهدات أو الإعلانات السياسية وهذا يمثل إقرارا بالوضع الراهن”.

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