الجيش الروسي يقضي على نحو 340 مسلحاً أوكرانياً في مقاطعة كورسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها واصلت استهدافها لقوات نظام كييف المتسللة إلى مقاطعة كورسك وكبدتها خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد.

وقالت الوزارة اليوم في بيان لها: إنه “وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية واصلت وحدات من القوات الروسية القيام بعمليات هجومية استهدفت من خلالها قوات نظام كييف في مناطق ليوبيموفكا ودارينو ونوفي بوت ونيكولايفو دارينو ومالايا لوكنيا وبليخوفو”.

وأشار البيان إلى أن الضربات الجوية الروسية ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات لقوات نظام كييف في 18 منطقة في مقاطعة كورسك الروسية و14 منطقة في مقاطعة سومي الأوكرانية.

وبلغت خسائر هذه القوات نحو 340 مسلحا و6 مركبات مدرعة دبابة و3 مركبات قتال للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى 8 قطع مدفعية ومحطة حرب إلكترونية ورادار.

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