الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي

دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي.
تؤلف الوزارة في الجمهورية العربية السورية كما يلي:
– الدكتور محمد غازي الجلالي رئيساً لمجلس الوزراء
– الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف
– الدكتورة سلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية
– الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للصناعة
– اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية
– المهندس محمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة
– العماد علي محمود عباس وزيراً للدفاع
– المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات وتقانة المعلومات
– القاضي أحمد السيد وزيراً للعدل
– المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل
– الدكتورة ديالا بركات وزيراً للثقافة
– الدكتور فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية
– السيد لؤي عماد المنجد وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
– السيد أحمد بوسته جي وزير دولة.
– الدكتور محمد عامر المارديني وزيراً للتربية
– المهندس لؤي خريطة وزيراً للإدارة المحلية والبيئة
– المهندس معتز قطان وزيراً للموارد المائية
– السيد بسام الصباغ وزيراً للخارجية والمغتربين
– الدكتور بسام حسن وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
– الدكتور رياض عبد الرؤف وزيراً للمالية
– الدكتور أحمد ضميرية وزيراً للصحة
– الدكتور سنجار طعمة وزيراً للكهرباء
– الدكتور فايز المقداد وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي
– الدكتور محمد ربيع قلعه جي وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية
– السيد أحمد هدلة وزير دولة
– المهندسة سمر السباعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل
– الدكتور حمزة علي وزيراً للأشغال العامة والإسكان
– السيد زياد غصن وزيراً للإعلام