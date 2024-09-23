41455 شهيداً في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية عليه

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن العدو الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 24 شهيداً و60 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 353 على القطاع ارتفع إلى 41455 شهيداً و95878 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتكب الاحتلال في وقت سابق اليوم مجزرتين بقصفه مدرستي إيواء في مخيمي الشاطئ والنصيرات بالقطاع راح ضحيتهما 10 شهداء وعشرات الجرحى.

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