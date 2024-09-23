بزشكيان من نيويورك: رسالة إيران للعالم هي الأمن والسلام

نيويورك-سانا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن رسالة الجمهورية الاسلامية الإيرانية للعالم هي الأمن والسلام، داعياً إلى مساواة الفرص لجميع البشرية.

ونقلت وكالة ارنا الإيرانية الرسمية عن بزشكيان قوله لدى وصوله اليوم إلى نيويورك للمشاركة بالاجتماع الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة:”إنه يحمل رسالة السلام والأمن من إيران وتحقيق الشعار العام لمنظمة الأمم المتحدة المبني على السلام والمستقبل المقترن بالتنمية لكل الشعوب “.

وأضاف بزشكيان: “بدلا عن الحرب وسفك الدماء والقتل يجب أن نصنع عالماً يعيش فيه جميع البشر براحة بمنأى عن اللون والعرق والقومية ومنطقة العيش”.

وتابع الرئيس بزشكيان: “للأسف أن العالم الذي نعيش فيه بالوقت الراهن تسوده المعايير المزدوجة، فالبعض جيد والبعض الآخر سيئ بلا دليل، ولذلك تحدث المشاكل الذي نراها”.

وشدد الرئيس الإيراني على أن الفرص يجب أن تكون متساوية لكل البشر الذين يعيشون على الكرة الأرضية.

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