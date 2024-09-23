إيران: مصرع 38 شخصاً جراء حادث منجم طبس

طهران-سانا

ارتفع عدد القتلى جراء حادث منجم طبس للفحم شرق إيران إلى 38 شخصاً.

وقال محافظ خراسان الجنوبية جواد قناعت اليوم وفق وكالة ارنا: “ارتفع عدد ضحايا حادث منجم طبس إلى 38شخصاً، فيما لايزال 14 شخصاً محاصرين في المنجم”.

وذكر أن أعمال الإنقاذ في المنجم مستمرة وأن كثافة الغاز عالية جداً، وخاصة في نهاية المنجم، ما أدى إلى تباطؤ عمليات الإغاثة والإخلاء.

يذكر أن انفجاراً وقع في منجم الفحم “معدنجو” في منطقة طبس بمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران يوم السبت الماضي بسبب الانطلاق المفاجئ لغاز الميثان في أحد أنفاق المنجم وكان عدد العاملين عند وقوع الحادث 69 عاملاً ونظراً لتركيز الغاز في الأنفاق فقد تسبب ذلك في حدوث انفجار على عمق 250 متراً عمودياً و 700 متر قطرياً في المنجم.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 19 شخصاً.

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