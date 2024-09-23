اختتام بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت

ريف دمشق-سانا

اختتمت الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت التي ينظمها نادي السيارات السوري بالتعاون مع وزارة السياحة.

وتضمنت الجولة سباقاً للدريفت وسباقاً للسرعة لفئات الإنتاج الخاص والتجاري والهواة، وشهدت رقما قياسيا في المشاركة وصل إلى 45 متسابقاً نصفهم من الهواة وبينهم 7 متسابقات، في مؤشر واضح لاتساع قاعدة الرياضة الميكانيكية في سورية، وهو ما عمل عليه نادي السيارات السوري من خلال عدد من التسهيلات والمحفزات.

وتوج المتسابق أحمد حمشو بالمركز الأول لسباق الدريفت مسجلاً 279 نقطة وهو الفوز الأول له هذا الموسم بعد حصوله على وصافة ثلاثة سباقات، وحل ثانياً المتسابق عمرو حمشو 274 نقطة، ونال المركز الثالث المتسابق ملاذ السمان 235 نقطة، وحل رابعاً المتسابق يزن قزاز 221 نقطة، وخامساً المتسابق زين الأسد 177 نقطة، وشهد السباق خروج المتسابق أحمد كريزان في جولة الحسم بخطأ مسار، فيما تغيب عن السباق محمد كريزان المنافس الدائم على الصدارة.

وفي سباق السرعة للإنتاج الخاص حصد المتسابق أنس القادري المركز الأول بزمن 1.56.09د وهو الفوز الخامس له هذا الموسم، محتكراً بذلك المركز الأول في جميع سباقات بطولة هذا الموسم، وحل ثانياً إبراهيم زعويط 2.01.52د وثالثاً محمد منذر منصور 2.01.99د، ورابعاً المغيرة القباني 2.02.55د، وخامساً أيسر أبو حمدان 2.05.64.

وفي فئة الإنتاج التجاري حقق مازن النجار المركز الأول بزمن 1.58.23د، وحل ثانياً معاذ قادري 1.59.83د وثالثاً هاني الجبان 2.01.59د، ورابعاً عبد الرحمن الصياد 2.04.56د وخامساً صادق فرعون 2.08.58د.

ونال المتسابق نبيل قباني المركز الأول في فئة الهواة للإنتاج الرياضي، وأكرم القدة لفئة الإنتاج التجاري، فيما نالت راما الخولي المركز الأول بفئة الإنتاج الرياضي لفئة السيدات، وداليا القباني فئة الإنتاج التجاري وسلام موصلي تحدي المشاركة النسائية، وعلى صعيد الفئات نال أنس القادري كأس الفئة 12 وإبراهيم زعويط الفئة 9 ومازن النجار الفئة 8 وزاهر دحكول الفئة الخامسة ومنذر منصور فئة الدفع الخلفي.

يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة ستعلن في وقت لاحق الترتيب النهائي لبطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت لعام 2024 لكل الفئات بعد جمع نقاط المتسابقين، وفق نظام البطولة المعتمد، وهو أفضل أربعة سباقات لكل متسابق.

هناء صقور

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency