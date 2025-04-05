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الأمن الروسي يعتقل 15 شخصاً في جمهورية قبردينو بلقاريا بتهمة نشر الأفكار المتطرفة

2024-09-23

موسكو-سانا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال 15 شخصاً في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية بتهمة نشر الأفكار الدينية المتطرفة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الأمن الفيدرالي قوله في بيان: “تم اعتقال 15 شخصاً من المواطنين الروس بمنطقة باكسان في جمهورية قبردينو بلقاريا لتورطهم في النشر العلني للأيديولوجيا المتطرفة القائمة على إنكار الأعراف التقليدية للإسلام والقوانين الروسية، وكذلك في ارتكاب أعمال عنف بدافع الكراهية الدينية”.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقات لتحديد جميع ملابسات النشاط غير القانوني للمحتجزين.

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