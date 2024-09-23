المقاومة اللبنانية تستهدف أربعة مواقع ودبابة للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية مساء اليوم أربعة مواقع للعدو الإسرائيلي ودبابة موقعة طاقهما بين قتيل وجريح.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريف استهدف رجال المقاومة مواقع الرادار والبغدادي ومعيان باروخ للعدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات ‏مباشرة”.

كما استهدفت المقاومة بصاروخ موجّه دبابة من نوع ميركافا في موقع المرج وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح، واستهدفت بقذائف المدفعيّة مجموعة من جنود العدو بعد رصدها تتحرك في موقع جل العلام وأصابتها مباشرة.

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