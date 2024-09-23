أي سي ميلان يفوز على انتر ميلان في قمة مباريات الدوري الإيطالي

روما-سانا

تغلب أي سي ميلان على جاره انتر ميلان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ونجح ميلان في تسجيل هدف التقدم عبر لاعبه بوليسيتش بالدقيقة 10 من عمر الشوط الأول ليسجل الإنتر هدف التعادل في الدقيقة 18 عبر لاعبه دي ماركو.

وقبل انتهاء الوقت الأصلي بدقيقة، نجح المدافع الإيطالي جابيا من تسجيل هدف الفوز لينتهي اللقاء بفوز مثير لميلان على حساب جاره انتر.

بهذه النتيجة وصل الفريقان للنقطة الثامنة فاحتل ميلان المركز السابع والإنتر المركز السادس.

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