المقاومة اللبنانية تستهدف بصاروخ موجّه دبابة للعدو الإسرائيلي في موقع المرج وتصيبها بشكل مباشر وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح ‏وتستهدف بقذائف المدفعيّة مجموعة من جنوده في موقع جل العلام وتصيبهم مباشرة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال “قمة المستقبل” في مقر الأمم المتحدة بنيويورك
2024-09-22
شعبان تبحث مع المعولي والحارثي تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية وسلطنة عمان
2024-09-22
عراقجي لبيدرسون: يجب انسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية
2024-09-22
كنعاني: أمريكا تتحمل المسؤولية القانونية والدولية لدعمها الكيان الصهيوني بجرائمه في فلسطين ولبنان وسورية
2024-09-21
الإثنين القادم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي في سلطنة عمان
2024-09-21
السفير الضحاك رئيس المجموعة العربية: مجلس الأمن مطالب بإدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن في المنطقة
2024-09-20
السفير علي أحمد: تعزيز حقوق الإنسان في سورية يتطلب دعم جهودها وإنهاء الممارسات غير القانونية ضدها
2024-09-20
محليات
إعادة الصراف الآلي في الحسكة إلى الخدمة وخطة لتركيب صرافين
2024-09-22
طقس الغد… الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات مطرية خفيفة على بعض المناطق
2024-09-22
عضو إدارة التشريع في وزارة العدل: النيابات العامة بدأت على الفور تطبيق أحكام مرسوم العفو
2024-09-22
“ضحكة وشفاء2”… نشاط ترفيهي لمرضى السرطان في حمص
2024-09-22
الإسكان تمنح مهلة جديدة لمخصصي ومكتتبي السكن البديل لتسديد التزاماتهم المالية
2024-09-22
قدمها الهلال الأحمر في درعا… جلسات توعية واستشارات طبية متنوعة
2024-09-22
مخيم كشاف الكنائس في حمص… فعاليات متنوعة بمشاركة 300 شاب وشابة
2024-09-22
رياضة
أي سي ميلان يفوز على انتر ميلان في قمة مباريات الدوري الإيطالي
2024-09-22
برشلونة يفوز على فياريال بخماسية في الدوري الإسباني
2024-09-22
مانشستر سيتي يتعادل مع ضيفه أرسنال ويحافظ على صدارة الدوري الإنكليزي
2024-09-22
فوز كبير لريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم
2024-09-21
ليفربول يفوز على بورنموث في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي
2024-09-21
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يفوز على منتخب بنغلادش في تصفيات آسيا
2024-09-21
على مضمار نادي سيف الشام بدمشق… افتتاح بطولة العرض الوطني السوري العاشر وكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
2024-09-21
اقتصاد
المالية تعلن موعد المزاد الخامس للاكتتاب على سندات خزينة بقيمة 150 مليار ليرة
2024-09-22
فلاحو الحسكة يواصلون قطاف محصول القطن
2024-09-22
ارتفاع سعر غرام الذهب 18 ألف ليرة في السوق المحلية
2024-09-21
الذهب يسجل سعراً قياسياً جديداً عالمياً
2024-09-20
يصنف إنتاجه بأفضل أنواع الجوز.. وادي حلبون يضم 12 ألف شجرة جوز معمرة على مساحة 1200 دونم
2024-09-20
وضع بئر صدد 7 الغازية بالإنتاج بعد انتهاء عمليات إصلاحه
2024-09-19
رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية
2024-09-19
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال “قمة المستقبل” في مقر الأمم المتحدة بنيويورك
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ 22 من أيلول 2024
تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للمسرحين ل 6 جرحى
الحرارة أدنى من معدلاتها و فرصة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة
المقاومة اللبنانية تستهدف بصاروخ موجّه دبابة للعدو الإسرائيلي في موقع المرج وتصيبها بشكل مباشر وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح وتستهدف بقذائف المدفعيّة مجموعة من جنوده في موقع جل العلام وتصيبهم مباشرة
2024-09-23
2024-09-23
SAMER
سابق
المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع الرادار والبغدادي ومعيان باروخ للعدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وتحقق فيها إصابات مباشرة
انظر ايضاً
المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع الرادار والبغدادي ومعيان باروخ للعدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وتحقق فيها إصابات مباشرة
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