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المقاومة اللبنانية تستهدف بصاروخ موجّه دبابة للعدو الإسرائيلي في موقع المرج وتصيبها بشكل مباشر وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح ‏وتستهدف بقذائف المدفعيّة مجموعة من جنوده في موقع جل العلام وتصيبهم مباشرة

2024-09-23

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المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع الرادار والبغدادي ومعيان باروخ للعدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وتحقق فيها إصابات ‏مباشرة

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