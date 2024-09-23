المقاومة اللبنانية تستهدف بصاروخ موجّه دبابة للعدو الإسرائيلي في موقع المرج وتصيبها بشكل مباشر وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح ‏وتستهدف بقذائف المدفعيّة مجموعة من جنوده في موقع جل العلام وتصيبهم مباشرة