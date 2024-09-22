برشلونة يفوز على فياريال بخماسية في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

فاز برشلونة على مضيفه فياريال بخمسة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أهداف برشلونة كل من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 20 و35 وبابلو توري في الدقيقة 58 ورافينيا في الدقيقتين 74 و83 فيما سجل أيوزي بيريز هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 38.

وشهدت المباراة خروج حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغن مصاباً ما استوجب نقله إلى المستشفى بسبب إصابة خطيرة في ركبته اليمنى.

وعزز برشلونة صدارته لترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency