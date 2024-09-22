روسيا: ميثاق المستقبل الذي اعتمدته الأمم المتحدة غير متوازن وبنوده خطيرة

نيويورك-سانا

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن “ميثاق المستقبل” الذي أقرته قمة الأمم المتحدة غير متوازن ويحتوي على بنود خطيرة ويشكل ضربة للمنظمة العالمية.

ونقلت وكالة تاس عن بوليانسكي قوله في حسابه على منصة إكس اليوم: “لسوء الحظ لا يوجد شيء رائع في حقيقة أن الأمم المتحدة اعتمدت اليوم ميثاق المستقبل، حيث داست على مبادئها الخاصة من أجل إرضاء مجموعة من وفود الدول الغربية الذين اغتصبوا المفاوضات منذ البداية”.

وأوضح بوليانسكي أن “الميثاق غير متوازن ويحتوي على بنود خطيرة للغاية سيكون لها تأثير عكسي تقوض التعددية والطبيعة الحكومية الدولية للأمم المتحدة، التي يدعمها ميثاق الأمم المتحدة”، مشدداً على أن هذا بمثابة ضربة قوية للمنظمة ككل.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أشار في قمة المستقبل التي انطلقت في الأمم المتحدة إلى أن النص الذي تم تقديمه بشكل مخالف للإجراء لم يحظ بتأييد بعض الوفود، مقترحاً تأجيل اعتماد الوثيقة لحين الاتفاق على كل بنودها لكن لم يتم قبول التعديل الذي قدمته روسيا، فنأت بنفسها عن الإجماع حول “ميثاق المستقبل” و”الميثاق الرقمي العالمي”.

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