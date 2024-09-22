حرائق الغابات في كولومبيا تمتد إلى سبع مقاطعات وتدمر 11 ألف هكتار

بوغوتا-سانا

امتدت حرائق الغابات في كولومبيا إلى سبع مقاطعات وأتت على حوالي 11 ألف هكتار بعدما أجّجها الجفاف والحرارة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة الوطنية لإدارة الأخطار والكوارث الكولومبية قولها: “تم إحصاء نحو 13 بؤرة نشطة في مقاطعات توليما وكاوكا وكونديناماركا وويلا وفالي ديل كاوكا ونارينيو وأمازوناس”، موضحة أن النيران أتت حتى الآن على 10945 هكتاراً في البلاد.

وأرسلت السلطات ثماني طائرات لمكافحة حريق اندلع في قرية ناغاتايما في مقاطعة توليما حيث أصيب شخصان ودمرت قناة مائية ومنازل.

وتواجه كولومبيا والدول المجاورة أسوأ موجة جفاف منذ عقود، وهو وضع يعزوه الخبراء إلى تغير المناخ.

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