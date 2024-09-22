المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسيّر موقعاً للعدو الإسرائيلي في غور الأردن

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية بالطيران المسيّر مساء اليوم موقعاً للعدو الإسرائيلي في غور الأردن بفلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة العراقية في بيان اليوم: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم رجال المقاومة بالطيران المسيّر من نوع “الأرفد” هدفاً للعدو الإسرائيلي في غور الأردن”.

وأشارت المقاومة إلى أن الهجوم الجديد هو الخامس هذا اليوم على أهداف للعدو الإسرائيلي مؤكدة استمرار عمليات دكّ معاقله بوتيرة متصاعدة.

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