انطلاق فعاليات مهرجان القصة القصيرة في فرع اتحاد الكتاب العرب بطرطوس

طرطوس-سانا

انطلقت اليوم في قاعة فرع اتحاد الكتاب العرب في طرطوس فعاليات مهرجان القصة القصيرة الذي يستمر أربعة أيام.

وأشار رئيس فرع الاتحاد في طرطوس منذر عيسى إلى أن الاتحاد من خلال عمله يتعاطى مع كل فنون الإبداع بالتوازي وبنفس الاهتمام والمتابعة ومن هذا المنطلق افتتح اليوم مهرجان القصة القصيرة لهذا العام وعلى امتداد أربعة أيام كرم فيها أدباء أبدعوا فيما أنجزوه.

وعرف عيسى في كلمته الافتتاحية القصة القصيرة على أنها نوع أدبي وسرد حكائي نثري أقصر من الرواية الهدف منها تقديم حدث وحيد ضمن مدة زمنية قصيرة وفي مكان محدد لتعبر عن موقف أو جانب من الحياة على أن يكون السرد منسجماً غير مشتت وبشخصية غالباً ما تكون وحيدة أو عدة شخصيات متقاربة يجمعها مكان وزمان واحد على خلفية الحدث.

واستهل الأديب مالك صقور عضو اتحاد الكتاب العرب القراءات القصصية للدكتور محمد الحاج صالح باستحضار ذكريات جمعتهم سويا وبعض الأصدقاء والأدباء الكبار منهم حيدر حيدر وعادل محمود ومحمد هدلا الذين اجتمعوا على عشق الأدب، وحنين لذكريات عايشها ومجموعة من الأطباء الذين شكلوا مع صالح طيفاً جميلاً حيث امتهنوا الطب وأخذو الأدب هواية.

وقدم الأديب غسان ونوس دراسة في المجموعة القصصية للدكتور صالح (الحب في عام 2060) وهي مجموعة تنتمي للخيال العلمي وتتضمن التعريف بالخيال العلمي متحدثاً عن أهمية أن يكون ما يكتب في أدب الخيال العلمي مهتماً بالعلوم سواء موثقة أو متخيلة مع الفضاءات التي يحرك الكاتب فيها العناصر العلمية التي أصبحت ثابتة من خلال العلم.

وتحدث كل من الأديبين علم الدين عبد اللطيف ومحي الدين محمد عن رواية الدكتور صالح (صخرة الحلقين) والتي تحاكي الوجدان والواقع الذي نعيشه.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول تقديم درع الاتحاد للدكتور والأديب محمد الحاج صالح الذي رأى بدوره في هذا التكريم وساماً له مؤكداً أن التكريم الأكبر هو حضور قامات أدبية كبيرة حوله من زملاء وأصدقاء في هذا التكريم.

يذكر أن الدكتور محمد الحاج صالح قاص وروائي وفنان تشكيلي من مواليد طرطوس عام 1946م وحاصل على دكتوراه في الطب من سورية ودبلوم أمراض عيون من دبلن واختصاص أمراض العيون من جامعة غلاسكو بريطانيا وقد شغل عدة مناصب في جمعية أطباء العيون ورئيس جمعية العاديات لأربع دورات وجمعية سنديان ومن مؤلفاته العلمية (اللايزر في طب العيون) وله العديد من القصص والروايات.

نجوى العلي

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