مانشستر سيتي يتعادل مع ضيفه أرسنال ويحافظ على صدارة الدوري الإنكليزي

مانشستر-سانا

تعادل مانشستر سيتي مع ضيفه أرسنال 2-2 اليوم على ملعب الاتحاد في قمة منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم مانشستر سيتي بهدف إرلينج هالاند في الدقيقة 9 فيما سجل لأرسنال ريكاردو كالافيوري وغابرييل ماغاليس في الدقيقتين 22 والأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول لكن أرسنال خاض الشوط الثاني بالكامل بعشرة لاعبين بعد طرد البلجيكي لياندو تروسارد بعد بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول وخطف مانشستر سيتي نقطة التعادل بهدف سجله اللاعب البديل جون ستونز في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع.

وبهذا التعادل حافظ مانشستر سيتي على صدارته الترتيب برصيد 13 نقطة ليبقى سجله خالياً من الهزائم أما أرسنال فتراجع إلى المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

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