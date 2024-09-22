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طقس الغد… الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات مطرية خفيفة على بعض المناطق

2024-09-22

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثير امتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي السطحي الذي يترافق بتيارات جنوبية غربية معتدلة ورطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر في المناطق الساحلية وأجزاء من المنطقة الوسطى والجزيرة، ويكون سديمياً في المناطق الشرقية بينما يكون بارداً ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية مع فرصة لتشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الشمالية والوسطى والقلمون وأجزاء من المنطقة الجنوبية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة وخاصة في المناطق الوسطى، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق29 / 15
المنطقة الجنوبية28 / 14
المرتفعات الجبلية20 / 12
المنطقة الوسطى30 / 18
المنطقة الساحلية29 / 22
المنطقة الشمالية28 / 17
منطقة الجزيرة32 / 19
المنطقة الشرقية34 / 23
منطقة البادية30 / 18

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