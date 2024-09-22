صربيا تعطل قنبلة مكتشفة من مخلفات الحرب العالمية الأولى

بلغراد-سانا

عطلت الشرطة في صربيا قنبلة مدفعية تزن نحو 300 كيلوغرام تعود إلى الحرب العالمية الأولى، تم اكتشافها ببناء قرب البرلمان الصربي في بلغراد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم الشرطة قوله: إن القنبلة نقلت إلى منطقة رملية شاسعة على بعد 60 كيلومتراً شرق العاصمة الصربية، حيث تم تدميرها بأمان.

وقال وزير الداخلية إيفيكا داسيتش: إن 130 من عناصر الشرطة شاركوا في العملية، وأمرت الشرطة في وقت سابق السكان بإخراج سياراتهم من منطقة العمليات، كما نصحتهم بمغادرة منازلهم.

وعثر على القنبلة أثناء أعمال بناء في مرآب تحت الأرض بالقرب من البرلمان الصربي في وسط بلغراد، وبين وزير الداخلية داسيتش أن الجسم المستخرج كان جهازاً مدفعياً استخدمه الجيش النمساوي المجري أثناء حصار بلغراد.

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