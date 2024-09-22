التعليم العالي تصدر نتائج مفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج مفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية، إلى إحدى الكليات الطبية “الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة”، في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2023-2024.

وأشارت الوزارة في إعلان لها تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعها الإلكتروني وقناتها على التلغرام.

وكانت الوزارة أعلنت في الـ 28 من آب الماضي مفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية إلى الكليات الطبية للعام الدراسي 2023-2024، وحددت فترة التقدم لها ما بين الـ 3 والـ 15 من شهر أيلول الجاري.

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