زاخاروفا: الغرب لا يدرك خطورة توريد الأسلحة إلى كييف واستخدامها لقصف المحطات الكهروذرية

موسكو-سانا

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الدول الغربية لا تدرك مدى التهديد الذي يشكله تسليم أسلحة لنظام كييف لقصف المحطات الكهروذرية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في حديث متلفز اليوم وفق موقع آر تي: “من وجهة النظر البراغماتية البحتة من الصعب للغاية أن نفهم إذا كانوا يدركون فعلاً أن الأسلحة التي يزودون بها نظام كييف تستخدم من بين أمور أخرى ضد محطات الطاقة النووية، حيث كما معروف لا توجد حدود أمام الإشعاع فهو يذهب حيث تهب الرياح وحيث تتدفق المياه”، مشيراً إلى أنهم لا يفهمون مدى الخطر الذي يعرضون أنفسهم له.

ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى أنه تم تهريب الأسلحة التي استلمتها أوكرانيا، فبعضها تم نقله إلى بعض الدول الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط.

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