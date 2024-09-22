تجهيز طرقات في مدينة الصنمين بقيمة 88 مليون ليرة سورية

درعا-سانا

أنهى مجلس مدينة الصنمين بريف درعا تجهيز طرقات ببقايا مقالع لتخديم المواطنين ضمن التوسع العمراني الجديد بقيمة 88 مليون ليرة سورية.

وذكر رئيس مجلس المدينة خليل صالح في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه تم التعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتجهيز طرقات في كل أحياء المدينة ضمن التوسع العمراني، إضافة إلى طرقات مستملكة سابقاً لتحسين حركة تنقل المواطنين والآليات، مبيناً أن تجهيز الطرقات يندرج ضمن خطة المجلس للعام الحالي قبل دخول فصل الشتاء.

في سياق متصل لفت صالح إلى استمرار العمل لتحسين الواقع الخدمي، من خلال تنفيذ وصيانة طرقات ووضع حلول إسعافية للمشاكل البيئية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، حيث تنفذ شركة الصرف الصحي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف خط صرف صحي إسعافياً للمصب الرئيسي بالحي الجنوبي من مدينة الصنمين بطول 250 متراً، ومد قساطل بيتونية بقطر 40 سنتيمتراً بمواصفات عالية الجودة، لحل مشكلة الاختناقات المتكررة وفيضانات المياه التي يعاني منها نحو 47 ألف مواطن منذ أكثر من ثماني سنوات.

قاسم المقداد

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