الجيش الروسي يعزز مواقعه ويدمر منشآت الطاقة التابعة للمجمع العسكري الأوكراني

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من تعزيز مواقعها وإفشال هجمات قوات نظام كييف وتدمير عدد كبير من المدرعات والأسلحة الأوكرانية على مختلف محاور القتال.

وأفادت الوزارة خلال تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة بأن وحدات من مجموعة قوات الشمال الروسية ألحقت على محوري ليبتسي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف خسائر بقوات كييف تبلغ 160 جندياً.

وحسب الوزارة حسنت وحدات من مجموعة قوات “الغرب” الروسية وضعها التكتيكي وضربت قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في خاركوف ودونيتسك ولوغانسك، كما صدت 5 هجمات مضادة فقدت خلالها قوات كييف نحو 420 جندياً.

وسيطرت وحدات من مجموعة قوات “الجنوب” الروسية في دونيتسك على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 560 عسكرياً.

وواصلت وحدات من مجموعة قوات “الوسط” الروسية تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية في دونيتسك وصدت 11 هجمة مضادة، مكبدة قوات كييف خسائر تقدر بنحو 445 جندياً.

وحسنت وحدات من مجموعة قوات “الشرق” وضعها على خط المواجهة، وضربت تشكيلات أوكرانية في زابوروجيه، كما صدت 3 هجمات مضادة فقدت خلالها القوات المهاجمة نحو 145 عسكرياً، فيما استهدفت وحدات من مجموعة قوات “دنيبر” قوات ومعدات عسكرية لقوات كييف في مقاطعة خيرسون.

وذكرت الوزارة أن قواتها تمكنت من تدمير محطة رادار لكشف وتتبع الأهداف على ارتفاعات منخفضة وإصابة منشآت الطاقة التي تؤمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات العسكرية وورشات لإنتاج الطائرات دون طيار، إضافة إلى تجمعات قوات ومعدات عسكرية للعدو في 141 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوية الروسية 6 صواريخ “هيمارس” أمريكية الصنع وصاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز “إس-200” و106 طائرات مسيرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency