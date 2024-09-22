ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 41431 شهيداً

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 40 شهيداً و58 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 352 على القطاع ارتفع إلى 41431 شهيداً و95818 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 16 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

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