عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً… أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– وزارة الصحة الفلسطينية: 16 شهيداً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

– وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

– في اليوم الـ 352 للعدوان… سبعة شهداء في قصف للاحتلال جنوب ووسط قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان في قصف الاحتلال الإسرائيلي بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.