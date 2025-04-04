تركيب منظومتين كهروضوئيتين جديدتين لمشروعين بالسويداء

السويداء-سانا

أنهى فرع صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في الشركة العامة لكهرباء السويداء تركيب منظومتين كهروضوئيتين جديدتين لخدمة مشروعين زراعيين بعد توفير التمويل اللازم لهما بموجب قروض من المصرف الزراعي.

وبين مدير فرع الصندوق المهندس طارق بدر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عمليات التركيب تمت بإشراف الشركات المتعاقد معها لهذه الغاية، وشملت منشأة دواجن بقرية ريمة حازم ووحدة تبريد للمنتجات الزراعية في قرية مياماس، وذلك باستطاعة بلغت نحو 40 كيلوواط للمشروعين، وبتكلفة نحو 360 مليون ليرة، مشيراً إلى أنها تضاف إلى 13 مشروعاً زراعياً جرى تركيب منظومات لها خلال الفترة الماضية.

ولفت بدر إلى أن عدد منظومات الطاقة البديلة المنفذة ضمن المنازل بالسويداء من خلال دعم الصندوق بعد تمويلها بقروض من المصارف وصل منذ بداية العام الحالي إلى نحو 140 منظومة طاقة كهروضوئية و15 منظومة سخانات مياه شمسية.

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