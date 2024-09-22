المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد للعدو الإسرائيلي بعشرات الصواريخ

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية قاعدة ومطار رامات ديفيد للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة بعشرات الصواريخ الثقيلة.

وقالت المقاومة اللبنانية في بيان:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، قامت المقاومة اليوم الأحد 22-9-2024 بإستهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك رداً على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى ارتقاء العديد من الشهداء المدنيين.

بدوره أقر إعلام العدو الإسرائيلي باندلاع النيران من جهة القاعدة الواقعة شرق مدينة حيفا بعد استهدافها بصواريخ ثقيلة.

وفرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظراً على نشر تفاصيل ونتائج الهجوم الصاروخي على القاعدة.

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