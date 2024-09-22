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فوز كبير لريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم

2024-09-21

مدريد-سانا

حقق ريال مدريد فوزاً كبيراً على ضيفه اسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح الفريق الضيف التسجيل أولا عبر هدف عكسي بقدم الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 54 لكن الرد جاء سريعا للريال بقدم المدافع كارفخال في الدقيقة 58 وفي الدقيقة 75 سجل البرازيلي رودريغو هدف التقدم قبل أن يعزز زميله فينيسيوس جونيور تقدم الريال بهدف ثالث في الدقيقة 79 وفي الدقيقة 90 سجل الفرنسي كليان مبابي الهدف الرابع من ركلة جزاء.

الفوز هو الثالث على التوالي للريال والرابع هذا الموسم  رافعاً رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الثاني خلف برشلونة الذي يخوض مواجهة صعبة غدا على أرض فياريال.

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