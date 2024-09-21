روسيا ترفض المشاركة في أي مؤتمر جديد حول أوكرانيا على غرار مؤتمر سويسرا

موسكو- سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها لن تشارك في أي مؤتمر محتمل جديد حول أوكرانيا على غرار ما عقد في سويسرا في حزيران الماضي.

وقالت زاخاروفا في تصريح للصحفيين إن ممثلي روسيا لم يشاركوا في أي لقاءات في إطار عملية بورغنشتوك ولا يعتزمون المشاركة فيها مشيرة إلى أن روسيا لم ترفض التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة ومستعدة لمناقشة مقترحات جدية تأخذ بعين الاعتبار الوضع على الأرض والواقع الجيوسياسي والمبادرة التي قدمها الرئيس فلاديمير بوتين بهذا الصدد في 14 حزيران الماضي.

وأضافت زاخاروفا “من المستحيل تحقيق التسوية العادلة والثابتة بدون روسيا وأخذ مصالحها بعين الاعتبار لكن كييف والغرب لا يفكران في السلام وهما بحاجة إلى الحرب والتأكيد على ذلك هو الهجوم الإجرامي للقوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك ومطالب زيلينسكي بالسماح بتوجيه الضربات للعمق الروسي بأسلحة الناتو البعيدة المدى وهذا استمرار للإرهاب ضد سكان بلادنا ونحن لن نحاور الإرهابيين”.

يذكر أن سويسرا استضافت في حزيران الماضي مؤتمرا حول أوكرانيا شارك فيه عدد من الدول الداعمة لكييف وناقش الرؤية الأوكرانية لإنهاء الأزمة بينما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بويتن شروط روسيا للتسوية التي تتضمن انسحاب أوكرانيا من بعض الأراضي والتخلي عن السعي للانضمام إلى الناتو ورفع العقوبات وغيرها.

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