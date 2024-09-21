مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديداً باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

عواصم- سانا

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية اليوم مظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ما يقرب من عام.

وذكرت وكالة وفا أن الآلاف شاركوا في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة النمساوية فيينا ومدينة أوبسالا السويدية والعاصمة ستوكهولم ومدينة ميلانو الإيطالية وماستريخت الهولندية وليفربول البريطانية وأودنسي الدنماركية والعاصمة كوبنهاغن وهلسنكي في فنلندا وهامبورغ وبريمين وفرايبورغ في ألمانيا والعاصمة برلين دعما للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعا المشاركون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بجرائم الاحتلال إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة مرتكبيها منددين بالإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة المنكوب وقالت الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ إن “الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في فلسطين مروعة للغاية والصمت إزاءها يعني التواطؤ”.

وأضافت: “لا أفهم كيف يمكن للناس أن يشاهدوا ما يجري من إبادة الجماعية على الهواء مباشرة ويمارسوا حياتهم اليومية دون اكتراث وأعتقد أن كل من يمتلك الإمكانية اللازمة للتحرك يجب أن يرفع صوته ويفعل كل ما في وسعه لوقف ذلك”.

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