إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب سلفيت

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب سلفيت بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن فتى يبلغ من العمر 15 عاما أصيب برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة قراوة بني حسان غرب المدينة.

وتشهد البلدة اقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال وإقامة الحواجز العسكرية على مدخلها.

وأصيب عدد من الفلسطينيين أمس جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس.

على صعيد متصل اعتدت قوات الاحتلال على شاب من مخيم الفارعة جنوب طوباس خلال تواجده في منطقة العوجا قرب أريحا قبل أن تعتقله.

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