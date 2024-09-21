ليفربول يفوز على بورنموث في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز ليفربول على بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة اليوم ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف ليفربول كل من لويس دياز هدفين في الدقيقتين 26 و28 وداروين نونيز عند الدقيقة 37.

وارتقى ليفربول بهذا الفوز لصدارة الترتيب مؤقتاً برصيد 12 نقطة بفارق بينما بقي رصيد بورنموث 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

كما فاز تشيلسي على مضيفه وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة أيضاً في الجولة الخامسة نفسها.

سجل أهداف تشيلسي كل من نيكولاس جاكسون هدفين في الدقيقتين 4 و18 وكول بالمر في الدقيقة47.

وبهذا الفوز صعد تشيلسي إلى المركز الثاني مؤقتاً برصيد 10 نقاط بينما تجمد رصيد وست هام عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

وفاز أستون فيلا أمام ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف ضمن الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنكليزي.

تقدم الضيوف بهدف ماتيوس كونيا في الدقيقة 25، ورد أستون فيلا بثلاثية في الشوط الثاني، حيث سجل أولي واتكينز وإزري كونسا في الدقيقتين 73 و88 وأضاف جون دوران، الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث أما وولفرهامبتون فتجمد رصيده عند نقطة واحدة بالمركز الأخير.

في حين حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة كريستال بالاس و مانشستر يونايتد في الجولة نفسها ليصبح لدى المانشستر يونايتيد 7 نقاط في المركز 11 وكريستال بالاس 3 نقاط في المركز 16.

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