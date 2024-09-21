توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في درعا

درعا-سانا

وزعت مؤسسة أنهار الخيرية حقائب مدرسية مع قرطاسية على الطلبة الأشد احتياجاً في مدينة درعا وريفها.

وبين رئيس فرع المؤسسة بدرعا عاطف الفالوجي لمراسل سانا أن توزيع الحقائب تم بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات الخيرية المشهرة أصولاً حيث تم توزيع أكثر من 3000 حقيبة مدرسية تحوي كامل قرطاسيتها من أقلام ودفاتر وعلب تلوين وأدوات هندسة وغيرها مما يحتاجه الطالب خلال العام الدراسي في مدينة درعا وريفها.

رئيس جمعية البر في بصرى الشام جادو الخليل بين أن المستفيدين في مدينة بصرى هم الطلبة الأيتام وهو ما ساعد الأسر الفقيرة على تأمين احتياجات أبنائهم خلال العام الدراسي.

رضوان الراضي