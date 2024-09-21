غداً… الجو غائم جزئياً بشكل عام وفرصة لهطل زخات من المطر بمناطق متفرقة

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية معتدلة ورطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من البلاد، تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً وخاصةً على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة، ويكون الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية وبارداً ليلاً وخاصةً على المرتفعات الجبلية، مع فرصة لتشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الشمالية والوسطى والقلمون.

أما الرياح فتكون غربية إلى شمالية غربية فوق المناطق الشرقية والجزيرة، وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..